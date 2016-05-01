Донецк, 1 мая, 2016, 05:18 — ИА Регнум. Очередной обмен пленными вновь сорван по вине Киева. Приуроченный к Христову Воскресению обмен военнопленными должен был пройти по предложенной ДНР формуле «23×50», передает 30 апреля «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на заявление главы делегации ДНР в Контактной группе по мирному урегулированию Денис Пушилин.

Пленные с фронта. Уинслоу Хомер. 1866

По словам главы делегации, Украина вновь не смогла согласовать поданные к обмену списки. «Киев переписал список вновь и включил туда новых людей. Возможно, их нужно освобождать, но мы их не знаем. Произошла подмена данных», — сообщил Пушилин.

Ранее запланированный на 21 апреля обмен было отложен по той же причине: украинская сторона изменила списки, поданные омбудсменом Донецкой Народной Республики Дарьей Мороз.