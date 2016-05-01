Киев, 1 мая, 2016, 04:58 — ИА Регнум. Иисус Христос казался слабым, но «он был правдой», и потому победил зло. Также и Украина… Такой аллегорией президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с праздником Пасхи. Соответствующее обращение опубликовано на сайте президента в воскресенье, 1 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

Так же как когда-то Иисус, два года назад Украина казалась слабой и истощенной, «но теперь и она будто воскресает». «И как победное шествие веры Христовой началось после его воскресения, так и уверенное продвижение Украины в будущее разворачивается на наших с вами глазах», — убеждает соотечественников президент.

В этот день Порошенко призвал вспомнить тысячи защитников, погибших «в результате российской агрессии» за веру и свободу, а также помолиться за тех, кто сейчас «стоит на страже мира».

Между тем, по словам главы делегации ДНР в Контактной группе по мирному урегулированию Дениса Пушилина, приуроченный к Пасхе обмен пленными был сорван по вине Киева. «…Несогласованность действий Киева привела к срыву обмена пленными, проведение которого было запланировано к Пасхе», — заявил Пушилин.

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