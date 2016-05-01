Алеппо, Сирия, 1 мая, 2016, 04:27 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри призвал прекратить атаки на гражданское население и вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Своей озабоченностью в связи с ситуацией в сирийском Алеппо Керри поделился в ходе телефонных переговоровс главой Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Риядом Хиджабом, а также со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа США Джона Кирби.

Freedom House Сирийские повстанцы на подходах к Алеппо

Во время телефонных бесед, прошедших в течение последних двух дней, госсекретарь США отметил приоритетность прекращения огня в Алеппо, «где режим Асада продолжает нагнетать конфликт», и нападает в основном на невинных гражданских лиц.

По словам Кирби, несмотря на то что США призвали РФ принять все необходимые меры для прекращения нарушений перемирия, особенно в части его «неизбирательных воздушных нападений в Алеппо», Россия заявила о том, что не будет просить сирийского президента прекратить воздушные налеты на город.

Напомним, в течение суток 30 апреля, причисляющие себя к сирийской оппозиции боевики трижды атаковали Алеппо, открывая по городу минометный огонь. В результате атаки в одном из районов города в окрестностях мечети Маляхони погибли 15 человек и ранены 50. Как отметили в минобороны РФ, сирийская и российская авиация не наносят воздушных ударов по тем вооруженным оппозиционным группировкам, которые заявили о прекращении боевых действий и сообщили о своей расположении.