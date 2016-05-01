Москва, 1 мая, 2016, 03:56 — ИА Регнум. В Москве завершилась проверка Курского вокзала на предмет обнаружения взрывного устройства. Как выяснили специалисты, сообщение о заложенной в здании бомбе оказалось ложным, передает RT.

Rafael Mizrahi Бомба

Эвакуация людей из здания Курского вокзала столицы была начата после того, как неизвестный позвонил на телефон экстренных служб и сообщил о якобы заложенном там взрывном устройстве. В срочном порядке из здания была эвакуирована почти тысяча человек, однако проверка показала отсутствие на территории вокзала взрывоопасных веществ.

Во время эвакуации и работы кинологов, перебоев с работой вокзала не было. Все поезда прибывали и отправлялись по расписанию. Это уже не первое ложное сообщение о минирование Курского вокзала в этом месяце.