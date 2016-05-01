Амстердам, 1 мая, 2016, 03:30 — ИА Регнум. В Нидерландах группа активистов собралась почтить память людей погибших 2 мая в одесском Доме профсоюзов от рук украинских ультраправых боевиков. Собравшиеся на одной из площадей в Гааге 30 апреля пикетирующие потребовали тщательного независимого расследования трагедии, сообщает телеканал «Россия 24».

Годовой поминальный митинг у Стены коммунаров на кладбище Пер-Лашез в Париже. Илья Репин. 1883

Пришедшие почтить память замученных в Одессе людей, развернули плакаты с фотографиями жертв и надписью «Мы не забудем».

О целях акции горожан проинформировал в мегафон один из ее участников: «Мы пришли сегодня сюда, чтобы почтить память тех, кто были сожжены в Одессе два года назад. Важно понимать, за что они были сожжены ультраправыми сторонниками нынешней украинской власти».

Устроившие кровавую бойню в Одессе по-прежнему не наказаны и находятся на свободе. «Более того, пару недель назад эти люди появились в Нидерландах, чтобы агитировать за ассоциацию с Евросоюзом, — заявил выступающий. Они ездили на велосипедах, чтобы показать, какие они европейцы».

Но убивать своих политических противников — это неевропейский подход, убеждены участники акции. По их мнению, ни о какой ассоциации не может идти речь до тех пора, пока не будет проведено тщательное расследование одесской трагедии.