Кито, 1 мая, 2016, 02:50 — ИА Регнум. Тринадцать дней пролежал под завалами разрушенного во время землетрясения здания 72-летний Мануэль Васкес. Спасатели обнаружили мужчину лишь вечером 29 апреля, сообщают «Вести.RU».

Barn Images Завал

Инцидент произошел в городе Харамихо, где спасатели из Венесуэлы услышав звуки, начали разбирать завалы одного из разрушенных зданий. Вскоре им удалось извлечь пожилого мужчину. По данным медиков, спасенный сильно обезвожен и истощен, у него диагностирована почечная недостаточность, кроме того, у мужчины травмирована ступня: он лишился нескольких пальцев на ноге.

Напомним, землетрясение сокрушительной силы произошло в Эквадоре 16 апреля. Его магнитуда составила 7,8 единицы. Жертвами стихии, стали 660 человек, более 17 тысяч человек получили ранения. Судьба 48 человек по-прежнему остается неизвестной.