Кабул, 1 мая, 2016, 01:55 — ИА Регнум. В результате военных операций на территории 18 провинций Афганистана было уничтожено 80 боевиков, еще 17 вооруженных повстанцев получили ранения и четверо человек арестованы. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает TeleSUR со ссылкой на сообщение министерства обороны Афганистана.

Afghanistan Matters Афганские солдаты

Военные операции наземных правительственных войск проходили при поддержке авиации и артиллерии прошли в тех районах сосредоточения боевиков. Во время серии проведенных операций погибли шесть афганских солдат.

Представители исламистского движения Талибан, ранее отказавшегося от участия в мирных переговорах, заявили о начале весеннего наступления 12 апреля, пригрозив властям Афганистана активацией военных действий, а также атаками террористов-смертников.

По словам начальника штаба армии Кадама Шах Шахима, Талибан ведет психологическую войну, надеясь ослабить моральный дух правительственных войск и подорвать доверия к правительству. Но добиться этого им не удастся, уверен Шахим.