Алеппо, Сирия, 1 мая, 2016, 01:16 — ИА Регнум. В течение прошедших суток режим прекращения огня в сирийском Алеппо нарушался трижды: огонь по жилым кварталам открыли боевики, причисляющие себя к сирийской оппозиции. Об этом сообщается в Информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики от 30 апреля, опубликованном на сайте министерства обороны России.

Freedom House Обстрел из миномётов

Как стало известно, минометный обстрел городской территории в районах Мейдан и Аль-Мухафаза производили боевики группировки «Лива аль-Фатах» и «Лива Ахрар Хальфая». Боевики вооруженного формирования «Лива Фурсан аль-Хак» обстреляли в Алеппо район мечети Маляхони. В результате минометного огня во время молитвы погибли 15 человек. Еще 50 мирных граждан получили ранения.

В то же время на севере провинции Латакия и в Восточной Гуте (пригород Дамаска) нарушений режима тишины зафиксировано не было, отмечается в документе.

В министерстве обороны России отметили, что сирийские ВВС и ВКС России не наносили авиаударов по тем группам оппозиции, которые заявили о прекращении боевых действий и передали данные о своем расположении в российский или американский центры применения.