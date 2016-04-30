Причисляющие себя к оппозиции боевики трижды обстреляли Алеппо из минометов
Алеппо, Сирия, 1 мая, 2016, 01:16 — ИА Регнум. В течение прошедших суток режим прекращения огня в сирийском Алеппо нарушался трижды: огонь по жилым кварталам открыли боевики, причисляющие себя к сирийской оппозиции. Об этом сообщается в Информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики от 30 апреля, опубликованном на сайте министерства обороны России.
Как стало известно, минометный обстрел городской территории в районах Мейдан и Аль-Мухафаза производили боевики группировки «Лива аль-Фатах» и «Лива Ахрар Хальфая». Боевики вооруженного формирования «Лива Фурсан аль-Хак» обстреляли в Алеппо район мечети Маляхони. В результате минометного огня во время молитвы погибли 15 человек. Еще 50 мирных граждан получили ранения.
В то же время на севере провинции Латакия и в Восточной Гуте (пригород Дамаска) нарушений режима тишины зафиксировано не было, отмечается в документе.
В министерстве обороны России отметили, что сирийские ВВС и ВКС России не наносили авиаударов по тем группам оппозиции, которые заявили о прекращении боевых действий и передали данные о своем расположении в российский или американский центры применения.