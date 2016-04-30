Санкт-Петербург, 1 мая, 2016, 02:15 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия, посвященные Дню весны и труда и Воскресению Христову, пройдут 1 мая во всех районах 47-го региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти. В десятках православных храмов Ленинградской области в Пасхальную ночь идут богослужения и крестные ходы.

Встреча (Пасхальный день). Борис Кустодиев. 1917

Праздничные мероприятия продолжатся и днем. Так, на Соборной площади Выборга в полдень начнутся Пасхальные гуляния, во Всеволожске состоится концерт «Пасхальные звоны», а в Пикалево пройдет городской праздник «Светлое Христово воскресение», на котором прозвучит православная, народная, патриотическая музыка и выступят православные священнослужители.

Из множества различных мероприятий в других городах Ленобласти отметим, что в пограничном Светогорске состоится концерт симфонического оркестра The New Orchestra из Петербурга, в Сосновом Бору устроят парад духовых оркестров и шествие жителей вместе с музыкантами, а в Рощино 1 мая торжественно откроют фонтан у культурно-досугового центра.

Не будут забыты и творческие коллективы коренных народов 47-го региона. Например, в селе Винницы Подпорожского района на востоке области состоится отчетный концерт коллективов художественной самодеятельности Вепсского центра фольклора «Страна детства».