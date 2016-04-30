Москва, 1 мая, 2016, 00:36 — ИА Регнум. Более восьмисот человек эвакуировано из здания Курского вокзала в Москве в субботу, 30 апреля. Об угрозе взрыва неизвестный сообщил в полицию по телефону, сообщают «Вести.RU».

Alexander Savin Курский вокзал

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется проверка всех помещений вокзала. Помощь в обнаружении взрывоопасного устройства оказывает группа кинологов с собаками. Несмотря на эвакуацию вокзал продолжает принимать составы: движение поездов дальнего следования и пригородных электричек не прерывалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эвакуация Курского вокзала уже проходила 12 апреля. В тот день дважды в течение суток неизвестные сообщали о заложенном в здании вокзала взрывном устройстве, и оба раза после эвакуации и проверки эта информация не подтверждалась.