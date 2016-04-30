Санкт-Петербург, 1 мая, 2016, 00:15 — ИА Регнум. Православные верующие Петербурга заполнили в ночь на 1 мая все храмы города, где идут праздничные пасхальные богослужения. Главное из них, по традиции, проходит в Казанском кафедральном соборе на Невском проспекте, сообщает ИА REGNUM. К началу пасхальной службы в собор из аэропорта «Пулково» доставили лампаду с Благодатным огнем, которая вечером 30 апреля прибыла в Петербург специальным рейсом из Иерусалима.

kazansky-spb.ru Казанский собор в Петербурге. Фото с официального сайта собора

Богослужение в Казанском соборе возглавляет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Накануне в своем Пасхальном послании пастырям и прихожанам Санкт-Петербургской епархии митрополит Варсонофий подчеркнул, что «в полноте своей торжество Христовой Церкви явится, когда мы будем стремиться во все сферы общественной жизни: в экономику, в политику, в семью — вносить закваску христианской нравственности». В этом случае, по словам митрополита, «и моральный, и материальный кризисы не будут входить (…) в нашу повседневную жизнь».

Ночное пасхальное богослужение проходит и в Исаакиевском соборе Петербурга, который в последнее время оказался в центре острой дискуссии о его принадлежности. Однако это не мешает действующему при храме приходу ежедневно совершать религиозные обряды, а государственному музею-памятнику — знакомить жителей и гостей города с величайшим архитектурно-художественным наследием, которым является Исаакиевский собор.

Главным общественным событием Пасхи в Петербурге станет Пасхальный фестиваль, который откроется 1 мая в 13:00 у Казанского собора. За час до этого начало Пасхального фестиваля будет ознаменовано ударом большого колокола Петропавловской крепости на звоннице Собора святых Петра и Павла.

В торжественной церемонии открытия фестиваля примут участие духовные лица Санкт-Петербургской Епархии и руководители городского правительства. После церемонии открытия пройдет праздничный концерт, в котором примут участие Адмиралтейский военно-морской оркестр, казачий ансамбль, хор древнерусского певческого искусства, хор епархии и другие коллективы.

«В течение недели с 29 апреля по 5 мая на двух основных площадках города — возле Казанского кафедрального собора и на Малой Конюшенной улице — пройдут Пасхальные празднования, где можно будет увидеть выступления творческих коллективов, ансамблей, попробовать пасхальную кухню, принять участие в мастер-классах и других мероприятиях, организованных для взрослых и детей», — сообщается на сайте епархии.

Одновременного в Петербурге будет представлена звонильная программа общероссийского Пасхального фестиваля. 3 мая в ней примут участие колокола Феодоровского собора, храма Сретения Господня на Гражданском проспекте и Петропавловского собора Петропавловской крепости.

В петербургском комитете по развитию туризма, который является одним из организаторов Пасхального фестиваля, уверены, что он должен стать общегородским массовым праздником и одним из узнаваемых брендов Санкт-Петербурга для привлечения в город российских и иностранных туристов.

В комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга обращают внимание, что на Малой Конюшенной улице в эти праздничные дни будет проходить еще и Пасхальная ярмарка. А во всех районах города в течение пасхальной недели также можно будет посетить фестивали, ярмарки, концерты и просто уличные праздники.

Власти и транспортные предприятия предприняли усилия, чтобы облегчить жителям и гостям Петербурга возможность свободного передвижения по городу в пасхальные дни. В ночь с 30 апреля на 1 мая и с 1 на 2 мая Петербургский метрополитен будет работать без перерыва. Проход на станции будет осуществляться по жетонам и электронным проездным билетам. 1 мая 2016 года усиливается движение транспорта на автобусных маршрутах, ведущих к городским кладбищам, а также маршрутах городского электротранспорта, проходящих мимо кладбищ.