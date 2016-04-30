Москва, 30 апреля, 2016, 21:01 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Лицо реформ образования уже узнаваемо

Независимое исследовательское агентство «Башкирова и партнеры» по заказу ИА REGNUM задало ряд вопросов жителям России по репрезентативной выборке. На них получены следующие ответы

1) На вопрос «Считаете ли Вы правильной проводимую сейчас оптимизацию бюджетной сферы в форме укрупнения ‑ и сокращения числа — медицинских, образовательных, культурно-просветительских учреждений?» половина респондентов (49,7%) ответили «нет, от любой реформы будет только хуже». Еще почти четверть (23,3%) выбрали ответ «реформировать нужно сами учреждения, не изменяя их состав», только 6,8% согласились, что оптимизация и укрепление необходимы. Наибольшая доля противников реформы среди респондентов с высшим образованием (57%), что на 8% больше доли несогласных среди респондентов, не имеющих диплома о высшем образовании.

2) Более половины респондентов (54,3%) считают, что российская система образования в последние годы меняется только в худшую сторону. Почти четверть опрошенных (22,5%) считают, что качество отечественной системы образования никак не изменилось в течение последних лет и только 9,6% респондентов заметили улучшение. Интересно, что среди молодых людей в возрасте до 30 лет доля тех, кто высоко оценил изменения в системе образования на 9% выше, чем среди пенсионеров (старше 60 лет) и на 4% больше среднего по выборке. А тех, кто отметил только негативные тенденции меньше на 20%. То есть молодые люди, обучающиеся сейчас в учебных заведениях или не так давно (3−7 лет назад) получившие дипломы, оценивают изменения в российском образовании в среднем выше, чем респонденты старших возрастов (в массе своей с актуальной ситуацией в образовании не знакомые).

3) 11,5% опрошенных жителей России отметили улучшения в отечественной системе здравоохранения. Четверть респондентов (25,5%) ни каких изменений не заметили. Более половины опрошенных (55,3%) сообщили, что, по их мнению изменения в российской системе здравоохранения происходят только в худшую сторону.

Среди респондентов в возрасте до 30 лет (как правило, еще не имеющих серьезных проблем со здоровьем) доля тех, кто заметил позитивные изменения вдвое больше (12% против 6%), чем среди пожилых наших сограждан (как правило, чаще сталкивающихся с необходимостью медицинской помощи). Доля тех, кто заметил только изменения к худшему среди молодых людей на 23% меньше, чем среди пожилых. Наблюдается корреляция между возрастом респондента и оценкой изменений в отечественной системе здравоохранения.

4) Почти четверть респондентов (24,7%) заметили улучшения в сфере культуры и просвещения, треть опрошенных нами россиян (30%) не заметили ни улучшений, ни ухудшений в этой сфере. Еще треть (31,3%) отметили ухудшения.

Наибольшая доля недовольных тенденциями в развитии сферы культуры среди респондентов среднего возраста (от 40 до 49 лет) — 39%.

Среди респондентов, принадлежащих к более молодым возрастным категориям (18−29 лет и 30−39 лет), выбрали ответ «изменяется только к худшему» соответственно 23% и 31%.

Можно было бы предположить, что и респонденты старше 50 лет, будут более негативно оценивать изменения в культурной политике, однако, это не так среди респондентов в возрасте 50−59 лет и старше 60 лет доля отметивших ухудшения в области культуры и просвещения 33% и 34% соответственно. Возможно причиной тому возраст детей респондентов, родители детей-подростков возможно обеспокоены нехваткой культурной инфраструктуры для их детей. (Об этом см. далее)

5) Отвечая на вопрос об отношении к международным соглашениям по климату, большинство (61%) выбрали ответ «для России важнее сохранить возможность дать предприятиям свободнее развиваться и работать, чем выполнять международные соглашения по климату». Только 18% респондентов настаивают на необходимости выполнять взятые на себя обязательства. Ответы респондентов существенно варьировались в зависимости от возраста: так среди опрошенных россиян в возрасте 18−30 лет доля сторонников международных соглашений об охране окружающей среды достигает 28%, среди респондентов старших возрастов 13%-16%.

6) 59,1% респондентов категорическипротив повышения пенсионного возраста, только 14,5% в той или иной модальности согласны с повышением пенсионного возраста. Не сложно догадаться, что респонденты старших возрастов (особенно в возрасте 50−59 лет) чаще высказываются категорически против (66%), в то время как для молодых людей (до 30 лет) данный вопрос не так актуален и среди них доля согласных с подобной пенсионной реформой достигает до 23%.

7) 49% опрошенных жителей России считают, что органы опеки ни в коем случае не должны изымать детей из проблемных семей. Еще 21% считает, что детей можно изымать из семей только по приговору суда. Заметна значительная разница в ответах респондентов в зависимости от наличия своих детей. Респонденты, имеющие детей и респонденты с невысокими доходами (то есть потенциальные жертвы органов опеки) реже поддерживают подобные меры, кроме респондентов, принадлежащих к категории с самыми низкими доходами.

Стоит отметить при том, что доля тех, кто считает, что ситуация в стране будет улучшаться вдвое больше тех, кто думает, что ситуация будет ухудшаться (39% против 17%), разница оценок изменений (в образовании, здравоохранения и культуры) не такая значительная, по образованию 4%, по здравоохранению 8%, по культуре 4%.

Среди респондентов считающих, что дела в стране идут в правильном направлении негативно оценивших тенденции развития образования меньше на 3%, здравоохранения на 10%, культуры на 7%.

Наиболее сильная корреляция между негативной оценкой изменений в таких сферах, как образование, здравоохранение и культура. С наличием у респондента детей.

— Изменения в культурной и просветительской сфере оценивают как негативные 34% респондентов с детьми и 25% без них.

— Изменения в системе здравоохранения оценивают как негативные 58% респондентов с детьми и 43% без них.

— Изменения в системе образования оценивают как негативные 58% респондентов с детьми 46%