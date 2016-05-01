Пененжно, Польша, 1 мая, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Всем привет, пишу из Польши! Сегодня, 1 мая, из Калининграда мы начали рейд «Дороги памяти». Мы — это два десятка российских блогеров и журналистов. За семь дней мы рассчитываем проехать через всю Польшу, чтобы почтить память наших дедов, освобождавших Европу от фашистской нечисти. Точный маршрут засекречен, чтобы пресечь возможные выходки провокаторов. Этот абзац я написал в Калининграде, но решил опубликовать его, когда только пересечём польскую границу.

ИА REGNUM Калининградская область. Мы возлагаем цветы к памятнику на месте гибели польского журналиста Северина Пененжны.

Мы реально опасались, что польские погранцы развернут автобус. Сигналов этому было хоть отбавляй. Позавчера мы наблюдали польскую истерику с «Ночными волками». Вчера калининградская делегация во главе с губернатором со скандалом въехала в Польшу.

«Я вам раздал пресс-релиз об автопробеге, так вот — на польской границе его надо…», — говорит соорганизатор акции Дмитрий Ильков, но не успевает закончить фразу.

«Съесть!» — хохочут блогеры. Единственный иностранный участник акции, финский правозащитник Йохан Бекман, искренне смеётся над русской шуткой.

В общем, если вы сейчас читаете эти строки, то мы уже в Польше и здравый смысл восторжествовал.

На самом деле рейд «Дороги памяти» мы начали вчера с посещения одного интересного мемориала в Калининградской области. У посёлка Громово в Славском районе среди болотцев и каналов есть памятник польским гражданам, убитым гитлеровцами. Это целый комплекс, установленный не так уж и давно польскими властями на месте немецко-фашистского лагеря «Хохенбрух», действовавшего под управлением гестапо города Кёнигсберга.

Андрей Выползов ИА REGNUM Остатки главного входа в немецко-фашистский лагерь «Хохенбрух» под Калининградом

Прямо у дороги нас встречает массивный гранитный крест и две высокие мемориальные доски. На первой, с рваными краями, выбиты имена четырёх польских дипломатов из немецких городов Алленштайна (ныне польский Ольштын), Лика (ныне польский Элк) и Кёнигсберга (не спрашивайте, что ныне), сгинувших в нацистских лагерях в 1940—1941 годы на территории современной Калининградской области. Вот их имена: Богдан Яловецки, Витольд Винярски, Эмиль Шуллер, Ян Петровски.

Андрей Выползов ИА REGNUM Гранитная плита памяти польских дипломатов, погибших в немецко-фашистском лагере «Хохенбрух»

Вторая доска посвящена главному редактору «Газеты Ольштынской» Северину Пененжны, расстрелянному в лагере «Хохенбрух». Сначала гестаповцы запретили журналисту выпускать газету польского меньшинства, а затем арестовали его, выслав в нацистский лагерь под Кёнигсбергом. Символичность этого места поражает. Именно именем Северина Пененжно назван польский городок Пененжно, власти которого снесли мемориал на месте гибели генерала Ивана Черняховского.

Аналогия прямая и впечатляющая. И тут, и там — место не фактического захоронения, а именно место гибели. Но некоторые польские политики любят говорить, что памятник Черняховскому потому и разрушен, что это не захоронение, а лишь символическое место памяти. «Место гибели — это пропагандистский ход», — слышал я такой перл от них. Но что тогда мемориал в громовском лесу? Ведь после войны останки Северина Пененжны были эксгумированы и перевезены в Ольштын. Поляки прячут глаза.

Андрей Выползов ИА REGNUM Гранитная плита памяти польских журналистов и общественных деятелей, погибших в немецко-фашистском лагере «Хохенбрух»

На памятнике Пененжны лежат свежие венки и едва повядшие гвоздики. Значит, поляки чтут память своих героев в России. В траурных лентах я нашёл… визитку вице-президента Варминьско-Мазурского отдела Союза польских журналистов Анджея Драминьского.

От немецко-фашистского лагеря не осталось и следа. Лишь фрагменты фундамента зданий чернеют в траве, да у дороги торчат два бетонных столбах от главного входа в лагерь.

…И вот мы только что посетили памятник Черняховского в Пененжно. До начала возложения цветов заместитель руководителя Варминьско-Мазурского отделения Союза военнослужащих Войска Польского Вацлав Хойшик сказал нам: «Извините, пожалуйста, за то, что вас сейчас обидит».

ИА REGNUM Это уже Польша. Разрушенный памятник на месте гибели генерала Ивана Черняховского

Изуродованная стела произвела впечатление на блогеров из Москвы, Петербурга, Перми. Кроме мата, я услышал слова «польские игиловцы». По всей видимости, нашего приезда ждали. На строительный забор, опоясавший мемориал, поляки повесили флаг Армии Крайова. Можно, конечно, было вывернуть, что таким образом АКовцы почтили память советского полководца, но дураков нет.

«Они моему отцу в спину стреляли, и вы хотите, чтобы я возлагал цветы к этому флагу!», — воскликнул Валерий Громак из калининградской общественной организации выпускников Львовского высшего военно-политического училища «Лев».

Андрей Выползов ИА REGNUM Флаг Армии Крайовой завесили польским государственым стягом

В итоге мы завесили флаг АК польским государственным стягом.

«Польские власти утверждают, что памятник Черняховскому саморазрушался и в России никому до этого не было дело, но это не так, — сказал мне первый секретарь Посольства России в Варшаве Алексей Фомичев. — Во-первых, по российско-польскому соглашению, уход за нашими памятниками в Польше — дело польских властей. Во-вторых, польские власти сделали всё, чтобы не допустить сделать даже косметического ремонта».

ИА REGNUM Изуродованная строительной техникой стела памяти Ивана Черняховского

Запретили как российской (было обращение губернатора Калининградской области), так и польской стороне — когда с инициативой обратился руководитель общества «Курск» Ежи Тыц. Он, кстати, тоже в нашем автобусе, сидит напротив меня.

Наше возложение не осталось незамеченным польскими властями. Когда мы уже возвращались к автобусу, появилась красная малолитражка, в которой сидели два полицейских. Забавно было смотреть, как рослые парни в форме коленями упираются чуть ли не в потолок гражданской «женской» машинки. «Явно к нам спешили, даже в служебный автомобиль не успели запрыгнуть», — посмеялись блогеры.

Завтра нас ждёт Варшава…

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