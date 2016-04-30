Бразилиа, 30 апреля, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) Сергей Рябков, по итогам встречи с коллегами из стран этого объединения в Джайпуре (Индия), сделал ряд заявлений. В частности, дипломат отметил, что «БРИКС, по признанию представителей объединения, под лидерством России в минувшем году добился очень многого». «Надо отметить, что в последнее время растет число ссылок на БРИКС, даже если они не всегда позитивны, это все равно хороший признак, напрямую связанный с многополярностью современного мира», — уверен Сергей Рябков, сообщают официальные российские СМИ.

Цитата из к/ф «Анжелика — маркиза ангелов». Реж. Бернар Бордери. 1964. Франция — Италия — ФРГ Всё хорошо, прекрасная маркиза!

Каких успехов конкретно добился БРИКС Сергей Рябков не конкретизировал. Однако, цифры говорят о другом. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на прошедшем 8 октября 2015 года в Москве агробизнесфоруме «Развитие взаимной торговли и инвестиций — залог устойчивого сельскохозяйственного развития стран БРИКС» заявил, что доля взаимной торговли в рамках БРИКС, к сожалению, остается незначительной. Например, товарооборот России со странами БРИКС не превышает 2% от общего взаимного товарооборота сельхозпродукцией, сообщал «Интерфакс». Ткачев также отметил, что объем инвестиций между странами БРИКС тоже пока что невелик — менее 3% от общего суммарного объема инвестиций, которые осуществляются Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР, пишет «Экономика сегодня

Как ранее писало ИА REGNUM, Иммануил Валлерстайн — американский социолог и философ-неомарксист, один из ведущих представителей современной левой общественной мысли приходит к выводу, что ни один из проектов, заявленных сначала БРИК, а потом, и БРИКС, так и не стал реальностью:"В своих последовательных коллективных заявлениях они пытались противопоставить в мировой системе Юг Северу, прежде всего, США. Они обсуждали возможность появления новой глобальной резервной валюты на Юге, которая сможет заменить доллар США. Они хотели создать банк развития со штаб-квартирой на Юге, который мог бы конкурировать с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Они говорили о необходимости изменить направления международной торговли, увеличив товарооборот Юга с Югом. После 2010 года экономический потенциал БРИКС начал неожиданно ухудшаться. Это произошло не из-за того, что рост G7 вновь ускорился, просто экономические показатели стран БРИКС стали снижаться», пишет La Jornada.

На самом деле, реальность такова, что БРИКС все больше превращается в парад форумов, конференций, являющихся удобным способом освоения бюджета и трибуной для декларативных заявлений.