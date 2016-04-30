Москва, 30 апреля, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Правда о трагедии в Одессе, где погибли десятки людей, не всем по нраву на Украине. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков в своём Twitter.

RADAK1 Одесса. 2 мая 2014

«Судя по оскорблениям в мой адрес, правда об одесской резне не всем по нраву на Украине, — написал Пушков. — Но людей убивали там под пение украинского гимна. Это факт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов сгорели десятки активистов Антимайдана. Здание подожгли сторонники Евромайдана во время гражданских столкновений в городе.

По официальным данным, погибло 48 человек и 214 пострадали. По данным родственников, погибших в два раза больше.