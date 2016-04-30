Сочи, Краснодарский край, 30 апреля, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Российский пилот команды «Ред Булл» Даниил Квят прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при России, где он занял восьмое место.

Morio Болид Даниила Квята

«Конечно, я доволен, — цитирует Квята «Мир Формулы-1». — Хотя я не смог проехать нормальный прогревочный круг перед быстрой попыткой. Шины не прогрелись на первом секторе, поэтому круг вышел не лучшим».

При этом пилот «Ред Булла» добавил, что пока доволен «поведением» болида.

«Трасса не сильно подходит нашим болидам, поэтому результаты квалификации устраивают команду», — отметил Квят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля немецкий пилот команды «Мерседес» Нико Росберг показал первый результат в квалификации сочинского этапа «Формулы-1». Второе место занял гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, третьим стал Вальттери Боттас на «Уильямсе».

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