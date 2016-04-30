Берлин, 30 апреля, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Семью российского футболиста Александра Кержакова, выступающего на правах аренды за «Цюрих» (Швейцария), на несколько часов задержали в аэропорту Франкфурта (Германия). Об этом телеканалу Lifenews78 сообщила теща футболиста Наталья Тюльпанова — жена члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова.

Michel perm Александр Кержаков

«Только что Милана позвонила мне и сказала, что их отпустили, — сказала Тюльпанова. — В участке была пересменка, пришел полицейский, который знает Кержакова заочно, и отпустил семью».

При этом теща футболиста добавила, что семью Кержакова продержали в участке более 6 часов, и это «не просто частная ситуация».

«Саша Кержаков — это лицо российского футбола, — заявила Тюльпанова. — Я бы хотела знать, есть ли какая-то подоплека в таком поведении полиции Германии».

Отметим, что сотрудники полиции Германии объяснили свои действия необходимостью проверки документов.