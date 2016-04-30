Смоленск, 30 апреля, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Региональный День охраны труда отметят в Смоленской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили по итогам заседания межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний на территории региона, состоявшегося 28 апреля под председательством заместителя губернатора Ольги Окуневой.

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Межведомственный координационный совет действует в Смоленской области с мая 2015 года, главная его цель — формирование здорового образа жизни, снижение факторов риска развития заболеваний у смолян и улучшение демографической ситуации в регионе.

Заседание открыла вице-губернатор Ольга Окунева, которая отметила, что работа с населением по данному направлению является непростой задачей. Ее трудно решить без поддержки руководителей фирм и предприятий, где трудятся смоляне, без помощи глав муниципалитетов. Поэтому очень важно наладить межведомственную работу: «Мы хотим, чтобы увеличилась продолжительность и качество жизни граждан, чтобы люди могли себя чувствовать полезными. Иных задач не ставим, но понимаем, что эту работу можем совершить только совместно», — подчеркнула Ольга Окунева.

Принимая во внимание важность профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний, в регионе разработан комплекс мер в этом направлении: «На Смоленщине функционирует Центр медицинской профилактики, четыре Центра здоровья, центр охраны здоровья подростков «МЛАДА», в каждой поликлинике на всей территории области работают отделения либо кабинеты профилактики, действуют 26 кабинетов по отказу от курения», — рассказала начальник управления организации медицинской помощи населению и реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Елена Войтова.

В перспективе у регионального департамента создать на базе Центров здоровья кабинеты по здоровому питанию. Планируется, что один из них начнет свою работу уже в этом году.

Ольга Окунева обратила особое внимание на доступность обследования в центрах здоровья — пройти его можно совершенно бесплатно. Только за 2015 год в центры обратились более 16 тысяч человек, из них порядка пять тысяч — дети и подростки, что на порядок больше, чем в предыдущие годы.

Помимо прямых обращений граждан, активно используются выездные формы работы. В настоящее время реализуется проект «Здоровье на рабочем месте» для трудовых коллективов. Начато комплексное скрининговое тестирование трудящихся на выявление заболеваний, либо факторов риска их развития. В беседах врачи-специалисты большое внимание уделяют понятиям здорового питания, двигательной активности, отказу от потребления алкоголя, табака и наркотических веществ, а также сохранению психического здоровья.

Профилактика здорового образа жизни среди детей занимает особое место: «В летний период времени, когда ребята находится в детских оздоровительных лагерях, Центры здоровья работают там. В этом году, когда мы проводили межведомственную комиссию по организации отдыха детей, перед департаментом здравоохранения была поставлена задача привлечь как можно больше специалистов Центров здоровья для проведения профилактических бесед, занятий с ребятами в летних оздоровительных лагерях. Потому что приверженность к здоровому образу жизни, сформированная с детских лет, позволит человеку как можно дольше сохранить здоровье», — рассказала Ольга Окунева.

Кроме того, на совещании были подведены итоги Всемирного Дня здоровья, который состоялся в регионе 8 апреля. В этом году он посвящен проблеме диабета. В рамках этого дня все желающие могли пройти исследования на уровень содержания сахара и холестерина в крови, определить индекс массы тела, а также получить консультацию врача-специалиста и информационные материалы по профилактике заболеваний. По традиции праздник прошел в виде массовых акций. Основные «площадки здоровья» были организованы в Смоленском медицинском университете, Смоленском колледже телекоммуникаций, ДК «Шарм», Центрах здоровья, поликлиниках, а также ТЦ «МАКСИ», где студенты медуниверситета устроили флэш-моб.

Для продолжения работы в этом направлении, как сообщила Ольга Окунева, губернатором Алексеем Островским было принято решение о проведении в Смоленской области Дня охраны труда, дабы обратить особое внимание руководителей организаций, предприятий, учреждений на состояние условий работы их подчиненных.