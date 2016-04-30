Киев, 30 апреля, 2016, 17:59 — ИА Регнум. В центре Киева на Бессарабской площади между двумя группами лиц возник конфликт, который перерос в драку со стрельбой. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главного управления полиции в столице.

Цитата из т/ф «Зелёныё фургон». Реж. Александр Павловский. 1983. СССР Конфликт

По некоторым данным, в результате инцидента пострадал один из участников конфликта, который получил ранение в голову.

«Личность потерпевшего уже установлена, — сообщили в полиции. — Это гражданин Украины 1986 года рождения, уроженец Кировоградской области. Его с телесными повреждениями уже доставили в больничное учреждение».

В настоящее время сотрудники полиции допрашивают свидетелей и очевидцев инцидента.

«Усилия правоохранителей направлены на выяснение всех деталей совершения этого правонарушения, — сообщили в полиции. — Сейчас нами устанавливаются обстоятельства происшествия и лица тех, кто причастен к совершению правонарушения».