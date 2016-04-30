Воронеж, 30 апреля, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Режиссер Александр Сокуров стал лауреатом Платоновской премии в области литературы и искусства 2016 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Воронежской области по итогам заседания совета по присуждению премии 30 апреля.

Ирина Толстая Александр Сокуров

Провел заседание губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. В заседании приняли участие руководитель департамента культуры области Эмилия Сухачева, режиссер, художественный руководитель Международного Платоновского фестиваля Михаил Бычков, балетмейстер, народный артист СССР Владимир Васильев, театральный критик Александр Вислов, литературовед Наталья Корниенко, главный редактор газеты Коммуна» Виктор Руденко, секретарь Союза композиторов РФ Евгений Трембовельский и директор журнала «Подъем» Иван Щелоков.

На премию были номинированы семь кандидатов — кинорежиссеры и театральные деятели, а также сценограф и музыкант. По итогам обсуждения было названо имя лауреата — им стал российский кинорежиссер, сценарист, народный артист России Александр Сокуров, за «платоновское упрямство в постижении темы человека в котловане истории».

Губернатор поблагодарил членов совета и поддержал их выбор. Литературовед и ведущий исследователь творческого наследия Андрея Платонова Наталья Корниенко рассказала, что кандидатура Александра Сокурова была утверждена большинством голосов. Она отметила, что первая художественная картина Сокурова «Одинокий голос человека» была снята по мотивам повести писателя Андрея Платонова.

Платоновская премия в размере одного миллиона рублей и нагрудный знак фестиваля будут вручены Александру Сокурову в дни Международного Платоновского фестиваля в июне.

Александр Сокуров входит в число ста лучших режиссеров мирового кино всех времен, по версии Европейской киноакадемии. Он стал автором 18 игровых фильмов, более 30 документальных картин. В числе наград, завоевонных Сокуровым — приз ФИПРЕССИ (Международной ассоциации кинокритиков), премия имени Тарковского (1988), премия Ватикана «Третье тысячелетие» (1988), премия «Золотой Овен» (1996, 1999, 2001), премия «Ника» (2001), премия «ТЭФИ» (2007).

Платоновская премия учреждена в 2011 году правительством Воронежской области и присуждается ежегодно российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное достояние Российской Федерации, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций.

Первым лауреатом премии в 2011 году стал прозаик и публицист Борис Екимов, в 2012 году — художественный руководитель академического Малого драматического театра — Театра Европы, народный артист России Лев Додин, в 2013 году — пианист, композитор, дирижер, народный артист РФ Михаил Плетнев, в 2014 году — российский художник-мультипликатор Александр Петров. В 2015 году Платоновскую премию получил писатель Андрей Битов.