Москва, 30 апреля, 2016, 17:24 — ИА Регнум.



Адольф Гитлер и министр иностранных дел Польши Юзеф Бек. 1934

Польша в очередной раз подставилась. Она запретила въезд в страну не только российским байкерам, но и официальным лицам. Как стало известно в пятницу днем, Польша назвала причину, по которой она решила не пускать на свою территорию участников мотопробега «Дороги Победы — на Берлин», организованного российским клубом «Ночные волки». Как пояснил МИД Польши, таким образом власти решили «обеспечить охрану общественного порядка».

Кроме того, польские пограничники не пустили на территорию страны и делегацию Калининградской области во главе с губернатором Николаем Цукановым, которая намеревалась посетить самое крупное воинское захоронение в Европе, расположенное в городе Бранево близ границы с Россией. Подчеркну — не пустили официальную делегацию.

Поэтому МИД России совершенно справедливо вызвал на ковер посла Польши Катажину Пелчинску-Наленч и выразил решительный протест в связи произошедшим, назвав действия Варшавы «недружественными». МИД считает, что в канун празднования Дня Победы решение польской стороны «является глумлением над памятью погибших в борьбе с фашизмом».

Возникает вопрос — можно ли найти такой достойный ответ на недружественные действия польской стороны, чтобы в следующем году такая ситуация с российскими байкерами и официальными лицами не повторилась? Можно ли отойти от этой порочной практики, когда российский МИД раз за разом выражает только сожаления по поводу очередных недружественных действий в адрес России других геополитических субъектов? Думаю, да. Надо всего лишь запретить в следующем году приезд польской делегации на традиционные катынские мероприятия. Это будет вполне ассиметричный ответ.