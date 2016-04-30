Дамаск, 30 апреля, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Причиной крушения вертолета Ми-28Н в Сирии, согласно данным расшифровки «черных ящиков», стала потеря российским экипажем ориентации в пространстве. Об этом сообщил ТАСС источник в комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы.

mil.ru Вертолёт Ми-28Н

«Расшифровка «черных ящиков» вертолета подтвердила предварительный вывод комиссии — техника работала безупречно, причиной катастрофы стал так называемый человеческий фактор», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в темное время суток над местностью без ориентиров и со сложным рельефом пилоты российского вертолета потеряли правильное пространственное положение.

«В результате чего произошло столкновение вертолета с землей», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Сирии потерпел крушение российский военный вертолёт Ми-28Н. В воздушном судне находились 2 члена экипажа, которым не удалось спастись. Трагедия произошла в районе города Хомса.