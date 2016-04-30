Москва, 30 апреля, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут рабочую встречу 6 мая в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Синздо Абэ и Владимир Путин

«На предстоящих переговорах планируется обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что лидеры 2-х стран также обменяются мнениями по актуальным международным вопросам.

Отмечается, что глава японского правительства прибудет в РФ по приглашению Путина.