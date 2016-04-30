Москва, 30 апреля, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Турецкое новостное агентство Cihan закрыло корпункт в Москве. Об этом сообщил представитель агентства Яшар Ниязбаев.

Николае Григореску. Пленные турки. конец XIX в

По словам журналиста, это произошло после того, как турецкие власти фактически захватили два оппозиционных СМИ — агентство Cihan и газету Zaman.

Ниязбаев уточнил, что без работы осталось около 400 сотрудников этих двух СМИ, включая иностранных корреспондентов. Причём увольняли их по статье, которая не предусматривает выплаты компенсаций за досрочное расторжение трудового договора.

Теперь же, считает Ниязбаев, вместо оппозиционных журналистов в Zaman и Cihan будут работать лояльные правительству лица.

«Некоторые из них уже получили приглашение работать вместо нас», — резюмировал он.