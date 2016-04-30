Багдад, 30 апреля, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Сторонники одного из шиитских лидеров Ирака Муктада ас-Садра, которые в течение нескольких недель устраивали акции протеста из-за разногласий при выборе нового правительства страны, ворвались в здание парламента в Багдаде. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщают «Ведомости».

James (Jim) Gordon Иракский парламент

Издание отмечает, что сотни демонстрантов на данный момент находятся в здании парламента, расположенного в «зеленой зоне» — в охраняемом районе.

По некоторым данным, акция оппозиционеров проходит мирно.

30 апреля в парламенте Ирака проходила процедура голосования за новый состав правительства, однако заседание было перенесено на 3 мая.