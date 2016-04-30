Москва, 30 апреля, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Генеральный директор и генеральный конструктор ОПК «Новатор» Павел Камнев награждён медалью «Герой Труда Российской Федерации». Награду вручил сегодня, 30 апреля, в Кремле президент Российской Федерации Владимир Путин.

kremlin.ru Владимир Путин и Павел Камнев

Путин отметил, что под руководством Камнева были созданы легендарные ракетные комплексы. «Оружия с подобными характеристиками на сегодняшний день нет ни у одной страны мира», — сказал президент.

Камнев родился14 ноября 1937 года в Махачкале. В 1961 г. окончил Московский авиационный институт; в 1960 г. поступил инженером-расчетчиком на Машиностроительный завод имени М.И. Калинина в Свердловске; работал руководителем группы, начальником конструкторского бюро, заместителем начальника конструкторского отдела, заместителем главного конструктора, первым заместителем главного конструктора; в 1991 г. назначен первым заместителем главного конструктора-руководителя Свердловского МКБ «Новатор»; с 24 апреля 1996 г. — генеральный конструктор-руководитель ФГУП «ОКБ «Новатор»; с 20 сентября 1996 г. — генеральный директор — генеральный конструктор ОАО «ОКБ «Новатор».

Отмечен множественными медалями и правительственными наградами.