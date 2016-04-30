Калининград, 30 апреля, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Калининградским байкерам во главе с губернатором Николаем Цукановым удалось пройти польскую границу, чтобы почтить память советских воинов в городе Бранево.

Jacek Cezary Kamiński/Facebook Калининградские байкеры в Бранево

Как уточнил корреспонденту ИА REGNUM один из участников патриотической акции, мэр г. Янтарного Алексей Заливатский, «на границе были проблемы». Первоначально польские пограничники потребовали от участников калининградского подразделения мотоклуба «Ночные волки» снять куртки с эмблемой клуба. Байкеры отказались это сделать.

В результате дальнейшего таможенного и пограничного досмотра была развернут один калининградской автомобиль.

«Водителя красного автомобиля и его жену развернули и аннулировали двухгодовые шенгенские визы! Причина: якобы они состоят в спецсписке как «члены организации Ночные волки», хотя ребята даже не знают с какой стороны к мотоциклу подходить», — сообщил Заливатский

После этого более 150 человек — представителей Союза мотоциклистов региона и областной Ассоциации мотоциклистов отправились в город Бранево, где находится крупнейшее в Европе захоронение советских воинов.

В этом году более 400 человек присоединились к патриотической акции — мотоциклисты, ветераны, представители молодежного правительства, школьники, журналисты.