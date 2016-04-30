Иерусалим, 30 апреля, 2016, 15:12 — ИА Регнум. В Иерусалиме в Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме, в том числе делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставит его в Москву.

Уильям Холман Хант. Нисхождение Благодатного Огня. 1892-1899

Сегодня, 30 апреля, православные отмечают Великую субботу перед Пасхой. десятки тысяч христианских паломников находятся в Иерусалиме и стали свидетелями Чудо Сошествия Благодатного огня.

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из Иерусалима в Тель-Авив, и далее спецрейсом в Москву.