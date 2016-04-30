Каракас, 30 апреля, 2016, 14:48 — ИА Регнум. «Я назначил специальную группу из состава Народного конгресса, «Великого патриотического полюса» и Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ), работу которой будет координировать доктор Хорхе Родригес, чтобы в необходимый момент проверить одну за одной все подписи, которые будут переданы (в Национальный избирательный совет, НИС) представителями олигархии и правых», заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления по Национальному телевидению страны, сообщает TeleSUR.

Hugoshi Николас Мадуро

Как ранее писало ИА REGNUM, в Венесуэле сделан первый шаг к импичменту. Национальный избирательный совет Венесуэлы согласился на проведение референдума за отставку Николаса Мадуро. И выдал инициаторам от оппозиции документы и формуляры для сбора подписей. В случае, если удастся собрать один процент подписей за проведение референдума, процедура будет запущена, комментирует Pagina12.