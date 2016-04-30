Москва, 30 апреля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил медаль «Героя Труда Российской Федерации» главе нефтяной компании «Сургутнефтегаз» Владимиру Богданову. Церемония награждения прошла сегодня, 30 апреля, в Кремле.

kremlin.ru Владимир Путин и Владимир Богданов

Путин отметил, что Богданов более 40 лет посвятил нефтяной отрасли России. Компания «Сургутнефтегаз», которой руководит Богданов, добилась немалых успехов. Объемы поисково-разведочного бурения «Сургутнефтегаза» является самым высоким в российской нефтегазовой отрасли.

Также глава государства напомнил, что Богданов единственный в России нефтяник, который живет там, где работает.

«Компания уделяет серьезное внимание и социальным вопросам, и то, как выглядит город, который является столицей компании, — лучшее тому доказательство», — подчеркнул Путин.

Богданов Владимир Леонидович родился 28 мая 1951 года.

Более 40 лет посвятил развитию нефтегазодобывающей отрасли, тридцать лет из которых руководит открытым акционерным обществом «Сургутнефтегаз» — одной из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний России.

В секторе поиска и добычи углеводородного сырья «Сургутнефтегаз» активно осваивает три нефтегазоносные провинции России: Западно-Сибирскую, Восточно-Сибирскую, Тимано-Печорскую. За период с 2011 года по 2014 год объем добычи нефти «Сургутнефтегаз» составил 245 млн. т, производства нефтяного газа — 46,5 млрд.

Большое внимание Богданов уделяет проведению геолого-разведочных работ.

В период с 2011 по 2015 годы введено в эксплуатацию 13 новых месторождений, в том числе: Восточно-Алинское, Восточный блок Талаканского месторождения — в Восточной Сибири, Восточно-Сахалинское, Соимлорское, месторождение имени Н.К.Байбакова, Высотное, Кочевское и Верхнеказымское, им. Шпильмана в Западной Сибири.

«Сургутнефтегаз» уверенно расширяет географические границы деятельности, активно развивая поиск и разведку углеводородного сырья на новых территориях в Тюменской, Иркутской, Новосибирской областях, Красноярском крае, Ненецком автономном округе.

Комплексный инженерно-экологический подход Богданова к проблеме использования попутного нефтяного газа позволяет «Сургутнефтегаз» удерживать самый высокий в отрасли уровень утилизации газа (более 99%).

В период с 2010 года по 2012 год под непосредственным руководством Богданова «Сургутнефтегаз» проведена работа по реализации инициативы Правительства Российской Федерации по обеспечению горюче-смазочными материалами сельскохозяйственных товаропроизводителей на льготных условиях: поставлено свыше

597 тыс. тонн нефтепродуктов в 19 регионов Российской Федерации.

В целях выполнения распоряжений Министерства энергетики Российской Федерации для обеспечения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по ценам, утвержденным Федеральной службой по тарифам, поставлено потребителям 48,315 тыс. тонн газа.

Под непосредственным руководством Богданова на нефтеперерабатывающем заводе «Сургутнефтегаз» в г. Кириши Ленинградской области в 2013 году введен в эксплуатацию крупнейший в Европе комплекс глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга мазута.

Проектная мощность комплекса по сырью — 4,9 млн. тонн с получением дизельного топлива класса Евро-5 и авиационного керосина, отвечающих самым высоким требованиям к их экологическим и эксплуатационным свойствам.

За многолетнюю добросовестную работу, достигнутые трудовые успехи, заслуги в развитии нефтегазового комплекса Богданов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней, орденом Почета, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».

Теперь он стал «Героем Труда Российской Федерации.