Калуга, 30 апреля, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Более 20 поисковых отрядов, входящих в реестр поисковых объединений Калужской области, сегодня, 30 апреля в окрестностях деревни Усадьба Думиничского района приняли участие в открытии областной «Вахты Памяти — 2016», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Валерия Белоусова В Калужской области открылась «Вахты Памяти — 2016»

В торжествах также приняли участие представители ветеранских и молодежных общественных организаций, органов исполнительной и законодательной власти. В этом году вахта Памяти посвящена 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941−1945 годов и 120-летию со дня рождения четырежды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Вахта Памяти проводится в рамках областной государственной программы «Патриотическое воспитание населения Калужской области». По информации организаторов мероприятия, поисковая экспедиция в Думиничском районе продлится до 22 мая. В этом году поисковиками уже подняты останки 14 бойцов и десятки единиц боеприпасов. В планах на сезон у поисковиков также поднятие самолета эскадрильи «Нормандия — Неман» в Спас-Деменском районе и экспедиция в Крым по приглашению местной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году исполнилось 27 лет организованному поисковому движению в России. Первый всесоюзный сбор поисковиков был проведён на калужской земле. С тех пор Калужская область считается родиной организованного поискового движения. За это время калужскими поисковиками было проведено 72 областные, пять международных, 17 Всероссийских «Вахт Памяти», две тысячи поисковых экспедиций. Были обнаружены и захоронены останки более 41 тысячи солдат и офицеров РККА, установлены тысячи имён и обезврежено более 40 тысяч взрывоопасных предметов.