Москва, 30 апреля, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил медаль Героя Труда Российской Федерации знаменитому советскому и российскому исполнителю, депутату Государственной думы Иосифу Кобзону. Церемония вручения прошла сегодня, 30 апреля, в Кремле.

kremlin.ru медаль «Героя Труда Российской Федерации»

Российский лидер отметил заслуги Кобзона в общественной деятельности, в том числе — в организации помощи Донбассу. На песнях Кобзона выросло не одно поколение российских граждан и граждан других бывших республик СССР.

«Иосиф Давыдович всегда стремится быть полезным своей стране — не только как талантливый исполнитель, но и как депутат Государственной думы, общественный деятель и меценат», — сказал Путин. Кобзон всегда проявляя смелость и мужество, помогал тем, кто нуждался в поддержке, добавил российский лидер.

Кобзон Иосиф Давыдович — 11 сентября 1937 года рождения, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре.

Избирался народным депутатом СССР, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации созыва 1996−1999 годов, созыва 2000−2003 годов, четвёртого (2004 — 2008) и пятого (2008−2011) созывов.

Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва избран по федеральному списку Всероссийской политической партии «Единая Россия» (региональная группа № 23, Забайкальский край).

Является автором и соавтором 54 законопроектов, из них приняты и опубликованы: «О регулировании отдельных вопросов, связанных с проведением в Российской Федерации XV Международного конкурса имени П.И.Чайковского в 2015 году, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О внесении изменения в статью 39 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», «Меценатской деятельности», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле», «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов», «О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О народных художественных промыслах», «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации», «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации», «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов».

И.Д.Кобзон ведет благотворительную деятельность. Оказывал помощь в восстановлении Дацана, Храма Святителя Николая в поселке Агинское Забайкальского края. Им сделаны пожертвования на восстановление Свято-Ильинского Храма в городе Краснодаре и Храма Христа Спасителя в городе Часов Яр Донецкой области. В дар Храму Воскресения Христова в городе Подольске переданы две иконы.

Оказывает регулярную благотворительную помощь детским домам в городе Туле и поселке Ясная Поляна, а также детям сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

Много лет возглавляет несколько благотворительных и общественных организаций, является председателем Общенародного движения «За честь и достоинство гражданина России», президентом Фонда гуманитарных инициатив (ФГИ), президентом благотворительного фонда «Щит и лира», который занимается помощью семьям погибших и пострадавших при исполнении служебных обязанностей работников правопорядка, председателем Общественного совета ГУВД по городу Москве.

И.Д.Кобзон неоднократно выезжал в гастрольные поездки в «горячие точки». Он всегда и везде появлялся первым: на острове Даманский, в Чернобыле, городе Грозном, городе Каспийске. В 1988 году возглавил первый актерский десант в Армению после разрушительного землетрясения. Начиная с 1980 года 9 раз выезжал с концертами к воинам-интернационалистам в Афганистан. Принимал участие в ведении переговоров с террористами во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке в городе Москве. Активно участвует в организации, сборе и отправке гуманитарной помощи в зону кризиса на востоке Украины.

Постоянно проводит встречи с избирателями. По его инициативе и при активном содействии строятся больницы, школы, противотуберкулезные диспансеры, детские сады, реставрируются памятники культуры, проводятся спортивные мероприятия, реализуются программы социальной поддержки населения.