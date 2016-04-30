Богота, 30 апреля, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Представители правительства Колумбии и FARC-EP (Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа) заявили, что приступили к обсуждению последней темы повестки переговоров. И впереди — подписание мирного договора. Речь идет о гарантиях безопасности для тех. кто сложит оружие и для мирного населения, проживающего на территории конфликта. Эти вопросы будут обсуждаться в течение четырех дней. На следующую встречу переговорщики соберутся 4 мая, сообщает Prensa Latina.

Перемирие на фронте. 1914

Напомним, что с 2012 года в Гаване проходят официальные переговоры между властями Колумбии и FARC-EP, которые могут завершиться подписанием мирного договора в ближайшее время. Кроме этого, в ближайшее время начнутся переговоры между официальной Боготой и Армией Национального освобождения — колумбийской леворадикальной террористической организацией, сообщало ранее ИА REGNUM