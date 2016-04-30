Одесса, Украина, 30 апреля, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Куликово поле в Одессе, на котором располагается Дом профсоюзов, где в 2 мая 2014 года погибли активисты «антимайдана», оцеплено отрядами полиции и Национальной гвардии. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает телеканал RT.

od.npu.gov.ua Батальон полиции особого назначения. Одесса

Сообщается, что 2 мая, в день годовщины трагедии, безопасность в Одессе будут обеспечивать пять тысяч сотрудников полиции и отряды Национальной гвардии Украины. Во всех районах города будут выставлены патрули.

Усиленные меры безопасности будут действовать в Одессе до 10 мая.

Напомним, активисты группы «Куликово поле» заявили, что одесситы намерены прийти 2 мая на Кулькового поле в Одессе, чтобы почтить память погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе бандеровские боевики сожгли палаточный лагерь на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придания русскому языку государственного статуса.

Бандеровцы загнали активистов в Дом профсоюзов и подожгли его. По официальным данным при пожаре погибли 48 человек. Многие представители гражданского общества отмечают, что погибших намного больше.