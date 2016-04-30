Калуга, 30 апреля, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Социальные государственные слуги, предоставляемые в многофункциональных центрах и офисах «Мои документы» Калужской области, на сегодняшний день востребованы у населения.

admoblkaluga.ru Региональная сеть МФЦ Калужской области включает в себя 34 центра и 72 офиса

Как сообщает 30 апреля корреспондент ИА REGNUM, по данным регионального министерства развития информационного общества, в числе данных услуг — назначение и выплата различных пособий и компенсаций, предоставление материнского капитала, выдача заключений о возможности стать усыновителями, оказание материальной помощи отдельным категориям граждан и другое. Для того, чтобы эти госуслуги были максимально доступны в многофункциональных центрах области, власти стремятся более эффективно наладить интеграцию между информационными системами МФЦ и органов соцзащиты, разрабатывают соответствующие сервисы со службой ЗАГС и оптимизируют процесс сбора и предоставления документов.

В настоящее время региональная сеть МФЦ Калужской области включает в себя 34 центра и 72 офиса. В них организован прием документов на предоставление различных государственных услуг, в том числе 22 услуг социального блока. В девятнадцати районах области они предоставляются в полном объеме, в остальных муниципалитетах — частично. Так, за 2015 год было принято 11 057 заявлений на социальные услуги. Большинство из них — в Малоярославецком районе (8299).

Между тем, в семи муниципалитетах — Жуковском, Перемышльском, Юхновском, Барятинском, Спас-Деменском, Мещовском и Боровском районах в прошлом году не было оказано ни одной услуги социального блока.