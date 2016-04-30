Москва, 30 апреля, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Московские власти отказали националистическим движениям в проведении митинга на 1 мая. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил журналистам руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексей Майоров.

Желтиков Иван Дмитрий Демушкин

Он рассказал, что отказ мэрии объясняется тем, что заявитель митинга, лидер запрещенного движения «Русские» Дмитрий Демушкин не может быть организатором мероприятия по закону.

Демушкин уже подтвердил журналистам, что все националистические организации, которые подавали заявки на проведения массовых мероприятий 1 мая, получили отказ. Проводить несанкционированные мероприятия националисты не рискнули.

Напомним, в прошлом году мэрия Москвы согласовала националистам шествие 1 мая. Однако потом свое согласие отозвала из-за административного ареста Демушкина