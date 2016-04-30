Калуга, 30 апреля, 2016, 13:20 — ИА Регнум. VIII региональный фестиваль национальных культур «Наш дом — Калуга», посвященный празднику весны и труда, состоялся 29 апреля в калужском областном молодежном центре.

Фото Сергея Лялякина Участники фестиваля продемонстрировали свои таланты

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля, в нем приняли участие представители десятка национально-культурных объединений Калужской области: азербайджанской, армянской, дагестанской, грузинской, татарской, афгано-таджикской диаспор, еврейской и украинской общин и представители казачества, проживающие на территории региона.

В рамках фестиваля состоялись выставки декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства, изделий художественных народных промыслов и ремесел, а также выставка-дегустация блюд национальной кухни. В ходе концертной программы участники фестиваля продемонстрировали свои таланты и творческие умения в презентации национальных объединений, дефиле в национальных костюмах народов, показали интересные творческие номера.

Напомним, традиционные фестивали национальных культур «Наш дом — Калуга» проводятся в целях обеспечения условий для полноправного национально-культурного развития народов, проживающих на территории Калужской области и поддержки общественных объединений, деятельность которых направлена на пропаганду традиционных духовных ценностей.