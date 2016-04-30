Калуга, 30 апреля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. На необходимость дополнительного государственного финансирования индустриальных парков обратил внимание президента России Владимира Путина председатель Законодательного собрания Калужской области Николай Любимов. Об этом шла речь во время встречи главы государства с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации, приуроченной ко Дню российского парламентаризма и 110-й годовщине начала работы первой в отечественной истории Государственной Думы.

nedelya40.ru На встрече выступил спикер Законодательного собрания Калужской области Николай Любимов

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аппарата калужского областного парламента, от региона на встрече выступил спикер Законодательного собрания Калужской области Николай Любимов. Он рассказал президенту о том, что в регионе создано 12 индустриальных парков, расположенных на площади 7,8 тыс. гектаров площади, где успешно реализуются 94 инвестиционных проекта. На один рубль вложений показатель привлеченности составляет 14 рублей инвестиций.

Представитель Калужской области также обратил внимание главы государства на оказание региону дополнительной помощи, в частности, выделении дотации на обеспечение сбалансированности бюджета.

«Действительно, хорошо у вас всё там функционирует, и 12 индустриальных парков, и свободная экономическая зона. Но дело не в том, что есть такие инструменты, а дело в том, как вы их используете. Используете хорошо, и это хороший пример того, как нужно организовать работу. Что касается дать ещё денег, кроме тех, которые дали на инфраструктуру индустриальных парков. Денег всегда мало, их даже в тучные дни никогда не хватает, потому что, когда доходы увеличиваются, мы с вами сразу увеличиваем расходы, и сразу опять не хватает. Вопрос даже не в количестве, вопрос в рациональном использовании. Вот на что я вас хочу сориентировать», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, индустриальные парки «Росва» и «Ворсино» Калужской области получили около 1,7 млрд рублей субсидий на 2016 год.

«Калужская область может служить примером эффективной работы в данном направлении. В 2014—2015 годы Минпромторг России предоставил Корпорации развития Калужской области субсидии в размере 132,3 млн рублей на возмещение части затрат управляющей компании на создание четырех индустриальных парков — «Грабцево», «Ворсино», «Калуга-Юг», «Росва» в рамках реализации инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры индустриальных парков Калужской области: формирование кластера производства автомобилей и автокомпонентов». В 2016 году средства федеральной поддержки получит и бюджет региона», — заявил заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников, курирующий региональную промышленную политику.

Правительство Российской Федерации 24 февраля 2016 года утвердило перечень из 15 проектов по созданию индустриальных парков и технопарков, представленных тринадцатью регионами, которые уже в этом году получат возмещение своих затрат на создание парков в форме субсидий из федерального бюджета. Объем предоставляемых средств — 4,3 миллиарда рублей. Это часть доходов федерального бюджета от налогов и таможенных пошлин, уплаченных резидентами парков. В числе получателей вошло и два проекта Калужской области.

Напомним, в настоящее время на территории Калужской области действует 12 индустриальных парков. В их числе два новых парка — «К-Агро» и «Мещовск». Общая площадь территории индустриальных парков Калужской области превышает 7 тыс. гектаров. На площадках парков создано 17,7 тыс. рабочих мест. С 2013 по 2015 год от резидентов индустриальных парков в бюджеты всех уровней поступило более 135,5 млрд рублей, из них 14,5 млрд рублей — в консолидированный бюджет Калужской области.