Якутск, 30 апреля, 2016, 12:55 — ИА Регнум. В Якутии обнаружен фрагмент второй ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая была запущена с космодрома «Восточный». Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба министерства охраны природы республики.

kremlin.ru Космодром «Восточный»

Сообщается, что фрагмент второй ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» найден неподалеку от села Кюлекян Вилюйского района Якутии.

Рабочая группа «Роскосмоса» и Минприроды Якутии обнаружила обломки в 5:45 мск.

Радиологи измерили радиационный фон на месте падения ступени ракеты, он составляет 5−10 мкр/ч. Специалисты продолжают сбор фрагментов и мониторинговые исследования.

Напомним, исторический первый пуск «Союза» с космодрома «Восточный» в Амурской области был произведен со второй попытки 28 апреля 5:01 мск. Ракета-носитель вывела на орбиту три спутника.