Бишкек, 30 апреля, 2016, 12:42 — ИА Регнум. В преддверии празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие и учащиеся школы российской авиационной базы «Кант» поздравили ветеранов Ыссык-Атинского района Чуйской области Киргизии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 30 апреля, сообщили в пресс-службе авиабазы.

mil.ru На авиабазе «Кант»

«Где бы ни проживал ветеран: в самом Канте или в глухом горном поселке района, авиаторы приехали к нему домой, поздравили с наступающим праздником, вручили продовольственные наборы и пригласили на концерт, который пройдет на территории части 7 мая. Гуманитарная помощь также была оказана вдовам ветеранов, так как этот социальный слой не должен оставаться без внимания и эмоциональной поддержки. Это те великие женщины, которые мужественно и отважно пронесли свою заботу и любовь через всю свою жизнь», — подчеркивается в сообщении.

Учащиеся школы при авиабазе «Кант» регулярно принимают участие в различных мероприятиях и гуманитарных акциях, организуемых руководством и личным составом российской воинской части. «Так, 28 апреля 2016 года школьники провели самостоятельную гуманитарную акцию для подшефного детского дома семейного типа «Алтын уя» («Золотое гнездо»). Воспитанникам детского дома были переданы продукты питания, очередная партия одежды и обуви, игрушки и канцелярские принадлежности для учебы», — добавили в пресс-службе авиабазы.

ИА REGNUM напоминает, что авиабаза ОДКБ «Кант» (999-я авиабаза ВВС России) — дислоцируется в 2 км от города Кант Чуйской области Киргизии. На данном объекте расположена войсковая часть номер 20 022, входящая в состав Центрального военного округа Российской Федерации. Авиационное соединение оснащено самолетами Су-25 СМ, вертолётами Ми-8 МТВ, а также беспилотниками «Орлан» и «Форпост».