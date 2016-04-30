Москва, 30 апреля, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало заявление Пентагона о якобы «опасном» и «непрофессиональном» перехвате истребителем ВКС РФ. Соответствующее заявление сделал сегодня, 30 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

pl.wikipedia.org Самолёт-разведчик RC-135

Он заявил, что в Москве уже начинают привыкать к обидам представителей Пентагона относительно якобы «непрофессиональных» манёвров российских истребителей при перехвате у российских границ американских самолётов-разведчиков.

Минобороны подчеркивает, что российские боевые самолеты совершают свои полеты в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

При этом Конашенков напомнил, что американский самолет-разведчик RC-135U всякий раз пытается подкрадываться к российской границе с выключенным транспондером. «Поэтому дежурным силам ПВО приходится поднимать в воздух наш истребитель, чтобы визуально идентифицировать тип самолёта и его бортовой номер», — подчеркнул Конашенков.

Генерал отметил, что у американских ВВС есть два варианта решения проблемы — или не летать вдоль российских границ или включать транспондер для автоматической идентификации российскими радиолокационными средствами объективного контроля.

Напомним, накануне CNN сообщило, что российский Су-27 совершил маневр «бочка» вблизи американского самолёта RC-135 над Балтийским морем.