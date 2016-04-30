Калининград, 30 апреля, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Польские пограничники остановили группу калининградского отделения байкеров «Ночные волки», потребовав от них снять униформу — куртки с логотипами клуба и символикой Победы. В результате, как передает корреспондент ИА REGNUM, лишь один байкер согласился снять куртку и пересек границу, остальные, порядка 30 человек, отказались и, после перепалки с польскими пограничниками, развернулись и уехали.

2X Польская граница

Кроме того, по предварительным данным, польская сторона отказала во въезде отказала двум автомобилям, в одном из которых находился мэр города Янтарного Алексей Заливатский, потому, что на автомобилях была наклеена символика Победы. Возглавлял делегацию губернатор Калининградской области Николай Цуканов на своем мотоцикле в кожаной байкерской амуниции.

В настоящее время конфликт на российско-польской границе продолжается. Цуканов обратился к консулу Польши в Калининграде с просьбой урегулировать конфликт.

Необходимо отметить, что данная поездка была давно согласована руководством Калининградской области с муниципальными властями Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша отказалась пропустить по своей территории российских мотоциклистов — участников мотопробега до Берлина, посвященного 71-й годовщине Победы.