Вашингтон, 30 апреля, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК) в апреле текущего года нарастила добычу черного золота на 484 тыс. баррелей в сутки — до 33,217 млн баррелей. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на свое исследование.

pixabay.com Добыча нефти

Отмечается, что это самое большое месячное увеличение добычи ОПЕК с 1989 года. При этом в апреле 2016 года нефть подорожала на 20%. Это самый большой прирост за год.

Наращивание добычи произошло на фоне попыток ОПЕК договориться с другими странами-экспортерами нефти, прежде всего с Россий, о заморозке добычи нефти на уровне января 2016 года.

Представители России, Саудовской Аравии и ещё 15 стран собрались 17 апреля в Катаре, чтобы попытаться заключить соответствующее соглашение. В последний момент саудовская королевская семья выдвинула неприемлемые требования и тем самым сорвала заключение соглашения.

Стоит отметить, что страны Персидского залива путем наращивания добычи и занижением цен на нефть всячески пытались задушить добычу сланцевой нефти в США. Им практически удалось это сделать, и если сейчас цены вновь пойдут вверх, все усилия саудитов и их приспешников из стран Залива пойдут прахом.