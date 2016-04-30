Калуга, 30 апреля, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В Медыни Калужской области, в преддверии Дня Победы, ветераны правоохранительных органов и руководство ОМВД России по Медынскому району почтили память участника Великой Отечественной войны Александра Михайловича Виноградова.

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Александр Виноградов начал свой фронтовой путь на калужской земле 7 марта 1942 года. Тогда ему не было и восемнадцати лет. Он служил разведчиком в отдельном зенитном артдивизионе. Воевал на Смоленщине, освобождал Белоруссию и страны Европы от коричневой чумы. Боевой путь Александра Михайловича отмечен медалями «За отвагу»; «За взятие Кенигсберга», медалью Польской Народной Республики и другими наградами. День Победы Александр Виноградов встретил в Штеттине.

На Родину он вернулся в марте 1947 года, а в 1950 году был направлен по рекомендации Медынского райкома КПСС на службу в органы внутренних дел. Более тридцати пять лет Александр Виноградов находился в рядах сотрудников милиции. Прошел путь от участкового инспектора до старшего следователя Медынского ОВД. Был награжден медалями «За безупречную службу» всех трех степеней.

Александр Михайлович ушел из жизни в 1992 году. Но его помнят и чтят земляки, коллеги по работе. И, конечно, семья. «Отец всегда был для нас примером отношения к жизни. Благодаря его воинскому подвигу, мы сейчас живем. И работаем на благо нашей страны», сказал корреспонденту ИА РЕГНУМ сын фронтовика — Валерий Виноградов. Бооевому пути Александра Виноградова посвящен стенд в Медынском филиале музея истории УМВД России по Калужской области.

Член совета ветеранской организации Следственного управления УМВД России по Калужской области Андрей Мучкин отметил: «Сейчас в органах работает много молодежи. Наравне с профессиональной подготовкой очень важно их нравственное воспитание. И такие люди, как Александр Виноградов — пример, на котором следует воспитывать молодых сотрудников. Очень порадовало личное участие в памятном мероприятии руководства местного отдела полиции. Отрадно. что могилы наших ушедших из жизни коллег, в том числе, и фронтовиков ухожены. Видно, что наши медынские коллеги чтят память своих боевых товарищей».