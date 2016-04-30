Степанакерт, 30 апреля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В результате нарушения договоренности о прекращении огня со стороны Азербайджана на северном направлении (Талыш) погибли военнослужащие Армии обороны Карабаха Гарик Мнацаканович Мовсисян (1997 г. р) и Вазген Генрихович Арутюнян (1968 г. р).

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Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики, в ночь на 30 апреля ВС Азербайджана продолжили нарушать договоренность о прекращении огня. Противник применил стрелковое оружие различного калибра, минометы калибра 60 и 82 мм, гранатометы.

Министерство обороны НКР заявляет, что действия противника не останутся без ответа, а последствия целиком ложатся на азербайджанскую сторону.

В свою очередь министерство обороны Армении сообщает, что азербайджанская сторона продолжила обстрел армянских позиций на северо-восточном участке границы Армении и Азербайджана.

«Противник применил стрелковое оружие различного калибра. Стрельба в основном носила беспорядочный характер. Передовые подразделения ВС Армении проявили сдержанность и к ответным действиям прибегли лишь в случае крайней необходимости», — говорится в сообщении.