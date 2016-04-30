Иерусалим, 30 апреля, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Несколько десятков тысяч христианских паломников собрались в Иерусалиме в ожидании Чуда Схождения Благодатного огня. Сегодня, 30 апреля, христиане отмечают Великую субботу накануне православной Пасхи — это одно из самых значимых событий в жизни христиан.

Berthold Werner Храм Гроба Господня. Кувуклия

Благодатный огонь ежегодно загорается по молитвам православных накануне Пасхи в Кувуклии — часовне над плитой Гроба Господня в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня).

Паломники собрались в Старом городе внутри средневековых каменных стен. Израильская полиция дежурит у всех городских ворот и установила промежуточные кордоны по пути к храму Гроба Господня, чтобы избежать давки.

Среди паломников находится делегация Фонда Андрея Первозванного, которую возглавляют председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и епископ Бронницкий Парамон, викарий патриарха Московского и всея Руси.

Делегация получит Благодатный огонь от Патриарха Иерусалимского Феофила IIIи доставит его в Тель-Авив. Оттуда огонь в специальной капсуле будет доставлен спецрейсом в Москву.

Из аэропорта «Внуково» Благодатный огонь будет отправлен в Храм Христа Спасители где будет проходить патриаршее пасхальное богослужение.