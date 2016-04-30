Москва, 30 апреля, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации выделило 18 регионам России субсидии на общую сумму в 4 млрд рублей на реализацию программы развития жилищного строительства. Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 30 апреля, на официальном сайте правительства РФ.

Георгий Долгопский Стройка

В документе сказано, что правительство распределило субсидии в объеме 4,03 млрд рублей, предоставляемые в 2016 году из федерального бюджета 18 субъектам федерации на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» и Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы.

Данные субсидии предназначены для софинансирования строительства 27 объектов социальной инфраструктуры, строительства 89 километров автомобильных дорог. Также предусматривается строительство в микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки.

Часть средств предназначена на региональные программы развития жилищного строительства, включающих проекты в рамках программы «Жильё для российской семьи».