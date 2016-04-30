Пекин, 30 апреля, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида впервые за три последних года прибыл в Китайскую народную республику. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает Reuters.

en.wikipedia.org Фумио Кисида

Кисида впервые за три с лишним года нахождения на посту главы МИД Японии совершает официальный визит в Китай. Визит продлится с 29 апреля по 1 мая.

Глава японского МИД встретился со своим китай2ским коллегой Ван И. Министры обсудили состояние японо-китайских отношений.

Китай надеется развивать с Японией здоровые и стабильные добрососедские отношения, подчеркнул Ван И. такие отношения необходимо строить, обращая внимание на историю, на основе обещания выполнять обязательства, на основе сотрудничества, а не конфронтации.

«Мы надеемся, что этот визит сможет сыграть активную роль в реальном улучшении отношений между Китаем и Японией», — сказал Ван И. Он добавил, что если Кисида прибыл с искренними намерениями, то Поднебесная это приветствует.

Напомним, между Китаем и Японией существуют сильные разногласия. Страна восходящего солнца после поражения во Второй мировой войне является сателлитом США на Дальнем Востоке. Китай за последние десятилетия стал одним из основных геополитических соперников США.

Токио под указу США активно вмешивается в конфликт в Южно-Китайском море, где Китай оспаривает суверенитет над рядом островов, а также строит искусственные острова. При это у самой Японии нет территориальных претензий в этом регионе.