Найроби, 30 апреля, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Количество погибших под обломками здания в столице Кении Найроби возросло до семи. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает телеканал KTN News.

genvessel Найроби

Напомним, шестиэтажное здание рухнуло в одном из районов Найроби. На данный момент из-под обломков строения удалось спасти 121 человека. По последним данным жертвами обрушения стали семь человек.

Трагедия затронула 150 семей. Всех выживших разместили во временном лагере. Пострадавшие были госпитализированы. На месте рухнувшего здания работают спасательные службы Кении и специалисты Общества Красного Креста в Кении (KRCS).