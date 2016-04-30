Луганск, 30 апреля, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики из гранатомета. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает штаб Народной милиции ЛНР.

mil.gov.ua На передовой

Сообщается, что ВСУ со своей позиции в районе населенного пункта Попасная произвели 15 выстрелов из автоматического гранатомета станкового (АГС) по позициям народной милиции ЛНР в районе Калиново.

Это был единственный обстрел со стороны ВСУ за минувшие сутки, отметили в штабе. Потерь среди военнослужащих ВС ЛНР нет.